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Рублев — в финале турнира в Санкт-Петербурге

16:43
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Дениса Шаповалова из Канады.

Соперник Рублева определится в матче хорвата Борны Чорича и канадца Милоша Раонича, который в полуфинале взял верх над Кареном Хачановым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2) — 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/petersburg/2020/

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