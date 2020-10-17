Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Дениса Шаповалова из Канады.

Соперник Рублева определится в матче хорвата Борны Чорича и канадца Милоша Раонича, который в полуфинале взял верх над Кареном Хачановым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2) — 4:6, 6:3, 6:4