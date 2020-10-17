Рублев — в финале турнира в Санкт-Петербурге
16:43
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Дениса Шаповалова из Канады.
Соперник Рублева определится в матче хорвата Борны Чорича и канадца Милоша Раонича, который в полуфинале взял верх над Кареном Хачановым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 2) — 4:6, 6:3, 6:4
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