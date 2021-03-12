Рублев в двух сетах проиграл в полуфинале турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев 12 марта в полуфинале турнира в Дохе (Катар) в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту — 3:6, 3:6.

Соперники провели на корте час и 14 минут.

До этого в одиночной «сетке» 23-летний россиянин не провел ни одного матча, француз Ришар Гаске и венгр Мартон Фучович снялись перед играми с Рублевым.

В финале Баутиста Агут сыграет против победителя в паре Тэйлор Фриц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).