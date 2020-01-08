Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Эрбером
19:29
Француз Пьер-Юг Эрбер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче 2-го круга он одолел Ласло Джере из Сербии — 6:1, 6:3.
Эрбер в 1/4 финала встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 325 200 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Ласло Джере (Сербия, 5) — 6:1, 6:3
Фернандо Вердаско (Испания) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 7:5, 4:6, 6:0
Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Джем Илькель (Турция, WC) — 6:1, 6:4
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