Рублев в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Эрбером

Француз Пьер-Юг Эрбер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче 2-го круга он одолел Ласло Джере из Сербии — 6:1, 6:3.

Эрбер в 1/4 финала встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 325 200 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Ласло Джере (Сербия, 5) — 6:1, 6:3

Фернандо Вердаско (Испания) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 7:5, 4:6, 6:0

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Джем Илькель (Турция, WC) — 6:1, 6:4