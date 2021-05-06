Рублев уступил Изнеру в третьем раунде турнира в Мадриде

Американский теннисист Джон Изнер победил россиянина Андрея Рублева (7:6, 3:6, 7:6) в матче третьего раунда турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался два часа и девять минут. В 1/4 финала американец сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Джон Изнер (США) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4)