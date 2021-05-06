Рублев уступил Изнеру в третьем раунде турнира в Мадриде
18:41
Американский теннисист Джон Изнер победил россиянина Андрея Рублева (7:6, 3:6, 7:6) в матче третьего раунда турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался два часа и девять минут. В 1/4 финала американец сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Джон Изнер (США) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4)
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю