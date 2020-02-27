Рублев уступил Эвансу в четвертьфинале турнира в Дубае
16:25
Британский теннисист Дэниэл Эванс обыграл россиянина Андрея Рублева (6:2, 7:6 (11:9)) в 1/4 финала турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался два часа и 12 минут. В полуфинале Эванс сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 7:6 (11:9)