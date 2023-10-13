Видеотрансляция матча 1/4 финала турнира в Шанхае Рублев — Умбер начнется в 15.00

Седьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет против французского теннисиста Уго Умбера в матче 1/4 финала турнира в Шанхае (Китай) в пятницу, 13 октября. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Рублев — Умбер можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 25-летний россиянин обыграл американца Томми Пола в 1/8 финала турнира в Шанхае — 7:5, 7:5, а 34-летний француз победил представителя США Джеффри Джона Волфа (6:1, 6:2).

Уго Умбер занимает 34-е место в мужском рейтинге ATP.

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