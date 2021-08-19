Рублев сыграет с Монфисом в третьем круге турнира в Цинциннати

Француз Гаэль Монфис одержал победу во втором круге турнира в Цинциннати. Он в двух сетах переиграл австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5.

Следующим соперником Монфиса будет россиянин Андрей Рублев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 14) — 6:3, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 10) — Фрэнсис Тиафо (США, WC) — 6:1, 4:6, 6:4

Джон Изнер (США) — Янник Синнер (Италия, 11) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4

Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США, Q) — 7:6 (11:9), 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:5), 6:3