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Сегодня, 19:58

Рублев сыграет с Лайовичем в финале турнира в Баня-Луке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Душан Лайович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в полуфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 59 минут.

У 70-й ракетки мира Лайовича в игре был 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. На счету 33-й ракетки мира Кецмановича 3 подачи навылет, 2 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале Лайович сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Счет в личных встречах 2:0 в пользу серба.

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Душан Лайович
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