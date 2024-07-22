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Рублев сыграет с аргентинцем Карабельи во втором круге турнира в Умаге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Аргентинец Камило Уго Карабельи вышел во второй круг турнира ATP в Умаге (Хорватия).

В первом круге теннисист победил хорвата Луку Микрута в двух сетах — 6:2, 7:5.

Во втором круге Карабельи сыграет против россиянина Андрея Рублева, который является первым сеяным турнира.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Лука Микрут (Хорватия, WC) — 6:2, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
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