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Сегодня, 20:30

Рублев станет четвертой ракеткой мира, если выиграет турнир в Шанхае

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев может подняться на 4-ю строчку мирового рейтинга АТР по итогам турнира в Шанхае. Для этого россиянину нужно победить Хуберта Хуркача из Польши в финале «мастерса».

На данный момент 25-летний теннисист является 7-й ракеткой мира. Его лучший рейтинг — 5-е место, которое он занимал в сентябре 2021 года.

12 октября Рублев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинальном матче на турнире в Шанхае (7:6 (9:7), 6:3). Заключительная игра между российским теннисистом и Хуркачем пройдет 15 октября.

В этом сезоне Рублев уже становился победителем «мастерса». В апреле он выиграл турнир на грунте в Монте-Карло.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/sensational-rankings-leaps-dimitrov-swiatek-kasatkina
Теннис
Андрей Рублев
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