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Сегодня, 20:16

Рублев стал победителем выставочного турнира UTS

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS).

В финальном матче россиянин обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Димитров заменил на турнире третью ракетку мира Даниила Медведева, который ранее отказался от участия в UTS.

Соревнования Ultimate Tennis Showdown, организатором которых выступает французский тренер Патрик Муратоглу, проходили во Франкфурте с 15 по 17 сентября.

Теннис
Андрей Рублев
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