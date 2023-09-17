Рублев стал победителем выставочного турнира UTS

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS).

В финальном матче россиянин обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Димитров заменил на турнире третью ракетку мира Даниила Медведева, который ранее отказался от участия в UTS.

Соревнования Ultimate Tennis Showdown, организатором которых выступает французский тренер Патрик Муратоглу, проходили во Франкфурте с 15 по 17 сентября.