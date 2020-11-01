Рублев стал победителем турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Вене обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 20 минут. 23-летний россиянин сделал 6 эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки.

Для Рублева этот титул стал пятым в сезоне: ранее он добился победы в Дохе, Аделаиде, Гамбурге и Петербурге.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия, LL) — 6:4, 6:4