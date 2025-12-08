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8 декабря 2025, 18:59

Рублев стал лауреатом гуманитарной премии ATP Awards за благотворительность

Сергей Ярошенко
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша ATP Awards за благотворительную деятельность, сообщает пресс-служба организации.

28-летний Рублев стал первым из россиян, кто удостоился данной награды.

В 2024 спортсмен создал свой благотворительный фонд. Этим летом стало известно, что фонд сотрудничает с одной из ведущих детских больниц мира, которая находится в Риме, помогая с обеспечением медицинской помощи детям из неблагополучных семей.

Россиянин занимает 16-е место в рейтинге ATP. В сезоне-2025 Рублев стал победителем турнира в Дохе (Катар).

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Теннис
Андрей Рублев
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