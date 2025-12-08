Рублев стал лауреатом гуманитарной премии ATP Awards за благотворительность

Российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша ATP Awards за благотворительную деятельность, сообщает пресс-служба организации.

28-летний Рублев стал первым из россиян, кто удостоился данной награды.

В 2024 спортсмен создал свой благотворительный фонд. Этим летом стало известно, что фонд сотрудничает с одной из ведущих детских больниц мира, которая находится в Риме, помогая с обеспечением медицинской помощи детям из неблагополучных семей.

Россиянин занимает 16-е место в рейтинге ATP. В сезоне-2025 Рублев стал победителем турнира в Дохе (Катар).