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Сегодня, 04:18

Рублев стал членом Консультативного Совета игроков АТР на 2025 год

Даниил Аршавский
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Девятая ракетка мира из России Андрей Рублев вошел в состав участников Консультативного совета игроков АТР с 2025 до 2027 года.

Помимо 27-летнего россиянина в список, опубликованный на сайте ATP, были включены испанские теннисисты Педро Мартинес и Хауме Мунар, аргентинец Камило Уго Карабельи и итальянец Андреа Вавассори.

В Консультативный Совет игроков АТР уже входят Александр Зверев, Маккензи Макдональд, Душан Лайович, Мигель Анхель Рейес-Варела и Мэттью Эбден.

12 января Рублева ожидает встреча с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой в матче первого круга Australian Open.

Источник: ATP
Теннис
Андрей Рублев
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