Рублев стал четвертым теннисистом с 2020 года, обыгравшим 1-ю ракетку мира на разных покрытиях

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев стал четвертым теннисистом с 2020 года, обыгравшим первую ракетку мира на разных покрытиях. В 2022 году он победил серба Новака Джоковича, который тогда лидировал в рейтинге, на грунтовом турнире в Белграде.

С 2020 года первую ракетку мира на разных покрытиях побеждали только Рублев, Даниил Медведев, Новак Джокович и Хольгер Руне.