Рублев стал 12-й ракеткой мира

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку в обновленном рейтинге ATP от 28 сентября. Россиянин Андрей Рублев, который ранее выиграл турнир в Гамбурге, занимает 12-е место в списке.

Его соотечественник Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку. Карен Хачанов — 16-е место.

Рейтинг ATP, 28 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.

...

12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2614...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.