Рублев стал 12-й ракеткой мира
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку в обновленном рейтинге ATP от 28 сентября. Россиянин Андрей Рублев, который ранее выиграл турнир в Гамбурге, занимает 12-е место в списке.
Его соотечественник Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку. Карен Хачанов — 16-е место.
Рейтинг ATP, 28 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 260.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5385.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3030.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2665.
...
12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2614...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.