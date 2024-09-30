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Рублев сравнялся со Зверевым по победам на харде в этом сезоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник, 30 сентября, обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину во втором круге турнира в Пекине (6:4, 7:5).

Эта победа стала для россиянина 28-й на хардовом покрытии в 2024 году. По данному показателю он сравнялся с немцем Александром Зверевым. Больше них в этом сезоне на харде побеждал только итальянец Янник Синнер, занимающий первую строчку мирового рейтинга.

В четвертьфинале турнира в Пекине 26-летний Рублев встретится с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

Теннис
Андрей Рублев
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