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Сегодня, 18:02

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Метце

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Метце — 7:6 (7:3), 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты. 27-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Сонего 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Соперником Рублева в четвертьфинале станет либо француз Корантен Муте, либо немец Ян-Леннард Штруфф.

Ранее сегодня стало известно, что Рублев сыграет на Итоговом турнире АТР в Турине из-за снятия серба Новака Джоковича. Соревнование пройдет с 10 по 17 ноября. Турнир в Метце завершится 9-го числа.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 7:5

Теннис
Андрей Рублев
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