Рублев снялся с "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Андрей Рублев отказался от участия в "Ролан Гаррос".
Причина такого решения не сообщается, однако ранее 21-летний спортсмен объявил, что пропустит грунтовый сезон из-за травмы правого запястья.
Таким образом, в основной сетке "Ролан Гаррос" гарантировано сыграют два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Andrey Rublev withdrew from Roland Garros two hours before the qualies started so Filip Krajinovic, #60 ATP, will play the main draw.– José Morgado (@josemorgado) 20 мая 2019 г.
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