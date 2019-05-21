Рублев снялся с "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Андрей Рублев отказался от участия в "Ролан Гаррос".

Причина такого решения не сообщается, однако ранее 21-летний спортсмен объявил, что пропустит грунтовый сезон из-за травмы правого запястья.

Таким образом, в основной сетке "Ролан Гаррос" гарантировано сыграют два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев​.