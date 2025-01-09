Рублев сказал, что Медведев не предлагал ему стать крестным второго ребенка

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, предлагал ли ему Даниил Медведев стать крестным отцом для своего новорожденного ребенка.

«Нет. Понимаете, после первого раза он больше никогда не доверит мне ребенка. Я крестный Алисы, и я очень плох в этой роли», — сказал российский теннисист.

7 января Даниил Медведев в своих социальных сетях сообщил, что стал отцом второй раз. 28-летний спортсмен выложил фотографию с новорожденным ребенком на руках.