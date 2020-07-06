Рублев сдал отрицательный тест на COVID-19 и сыграет на турнире Тима

Российский теннисист Андрей Рублев сдал еще один отрицательный тест на коронавирус и сыграет на выставочном турнире австрийца Доминика Тима.

— После 14-дневного карантина и трех отрицательных тестов на коронавирус мой доктор разрешил мне сыграть на турнире Тима в Китцбюэле на этой неделе, — написал Рублев в Twitter. — Организаторы турнира заверили меня, что меры безопасности будут соблюдаться в соответствии со всеми законами, правилами, медицинскими протоколами и рекомендациями. Я буду следить за своим здоровьем. Мой приоритет — не подвергать угрозе людей вокруг меня.

Рублев находился на самоизоляции после того, как на выставочном турнире Adria Tour с его участием было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков и тренеров.

Выставочный турнир в Китцбюэле намечен на 7-11 июля.