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Рублев считает матч против Медведева хорошим вызовом

03:05
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Российский теннисист Андрей Рублев признался, что будет рад сыграть против Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати.

«Я счастлив играть против него, потому что для меня это хороший вызов — увидеть, что мне нужно улучшить, потому что, проиграв ему ранее, я расту все больше и больше. Это будет как шахматная партия с длинными розыгрышами. Мне нужно бороться за каждый мяч. Посмотрим. Это будет интересно», — цитирует пресс-служба ATP Рублева.

Матч между Рублевым и Медведевым состоится в субботу, 21 августа. Начало матча — 20.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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