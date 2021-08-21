Рублев считает матч против Медведева хорошим вызовом
03:05
Российский теннисист Андрей Рублев признался, что будет рад сыграть против Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати.
«Я счастлив играть против него, потому что для меня это хороший вызов — увидеть, что мне нужно улучшить, потому что, проиграв ему ранее, я расту все больше и больше. Это будет как шахматная партия с длинными розыгрышами. Мне нужно бороться за каждый мяч. Посмотрим. Это будет интересно», — цитирует пресс-служба ATP Рублева.
Матч между Рублевым и Медведевым состоится в субботу, 21 августа. Начало матча — 20.00 по московскому времени.
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