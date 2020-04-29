Рублев считает, что сезон не возобновится

Россиянин Андрей Рублев провел в Instagram с Кареном Хачановым. Они предположили, возобновится ли сезон. Он был прерван из-за пандемии коронавируса до июля.

— Наверное, сезона не будет, — приводит слова Рублева gotennis. — Либо сделают так, что последние два месяца проведут финальный «Мастерс». Есть смысл провести турнир с топ-8 игроками, тогда они много отобьют. Но большая вероятность, что сезона не будет.



Даже если делать турнир без зрителей, там очень большая команда волонтеров, судьи, болбои. Всё равно невозможно быть отдельно ото всех. Все равно будет очень опасно.