Рублев считает, что климат России не подходит для тенниса

Российянин Андрей Рублев рассказал, насколько Россия приспособлена для появления теннисистов.

— Начну с того, что каждый случай индивидуален, и сравнение здесь недопустимо, — казал Рублев в интервью для проекта Persona Grata. — Где-то родители и правда пытаются реализовать себя через детей, а где-то ребенок сопротивляется этому. Все это индивидуально. А что касается нашей страны, то я не вижу проблем в воспитании спортивных талантов до определенного момента. Если говорить о теннисе, то, к сожалению, климат в нашей стране не совсем подходит этому вида спорта. Большие соревнования в основном проходят в жарких регионах и на открытых кортах, поэтому в какой-то момент приходится переезжать в поисках наиболее аутентичных условий для тренировок.

В моем случае пожертвовать пришлось практически всем вышеперечисленным. Это и сейчас продолжается. В некоторой степени я эгоист по отношению к самому себе, полностью отдаваясь теннису, так как знаю, что это будет только на пользу.