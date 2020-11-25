Рублев: «Самый запоминающийся турнир был в Питере. Прямо перед стартом попрощался с бабушкой»

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев на пресс-конференции в Москве рассказал о самых запоминающихся победах этого сезона.

«Самый запоминающийся турнир — St.Peterburg Open, — сказал Рублев. — Самая значимая, эмоциональная домашняя победа. Перед стартом турнира в Питере попрощался с бабушкой... К сожалению, она ушла прямо перед стартом соревнований. Самый запоминающийся матч — полуфинал с Шаповаловым, или же матч в Гамбурге против Циципаса. Тяжелый опыт, с Циципасом я долгое время проигрывал, потом удалось все-таки переломить ход матча и выиграть. А Шаповалова до этого я никогда не обыгрывал. Проиграл сет, но смог переломить также ход матча и выиграть», — заявил российский теннисист. (Рустам Имамов).

Следующий сезон Андрей планирует начать с выступления на Australian Open.