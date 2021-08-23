Рублев рассказал, почему проиграл Звереву в финале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Цинциннати (2:6, 3:6). Матч продолжался один час.

«Может быть, нужно одержать хоть одну победу, чтобы найти ключ. А когда проигрываешь матч за матчем, сделать это не очень просто.

Видно, что некоторые поражения были слишком легкими, матчи проходили намного проще, чем должны были проходить. На тренировках у нас всегда упорные сеты, мы играем на похожем уровне. Так что такие поражения, как сегодня, — это психология. Дело не в игре.

Сегодня ключом стало то, что я в самом начале не удержал свою подачу. Он так хорошо подает, что это очень серьезно — ты знаешь, что отыграться будет сложно. Даже если он допустит пару ошибок, у него будет преимущество.

Мне самому играть в два раза легче, когда я делаю брейк в первом гейме. Так что это очень важно», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Для Зверева это третий титул в 2021 году и 17-й за всю карьеру. 23 августа немец обошел по очкам Рафаэля Надаля и занял четвертую позицию в обновленном рейтинге ATP.