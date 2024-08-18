Рублев рассказал, почему проиграл в матче с Синнером

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал о причинах поражения от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (6:4, 5:7, 4:6) в 1/4 финала турнира в Цинциннати (США).

«Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы кое-как перебивали, защиты не было. В таких кондициях тяжело играть, плохо держится мяч, но понятно, что все в равных условиях», — сказал Рублев после матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.