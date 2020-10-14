Рублев рассказал о взаимоотношениях с Хачановым и Медведевым

Россиянин Андрей Рублев рассказал, какие у него отношения с партнерами по сборной и соперниками на корте Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

«Есть ли соперничество? Сложно сказать. Могу ответить только за себя. У нас у всех хорошие отношения, мы все очень хорошо дружим. Если брать именно соперничество, то у меня нет такого, что у меня оно конкретно с ними. В целом, я хочу быть лучшим игроком, лучшим спортсменом, пытаться выигрывать турниры, выигрывать хорошие матчи, обыгрывать хороших игроков», — цитирует Рублева пресс-служба турнира в Петербурге.

«Это, наверное, в целом соперничество, потому что каждый борется, каждый хочет выигрывать, но нет определенного соперничества конкретно с ребятами. Если мне нужно будет играть с Даней (Медведевым), понятное дело я буду делать все возможное, чтобы его обыграть. Это будет противостояние друг против друга. Если я буду играть против кого-то другого, то тоже самое будет и против другого. Если брать конкретно их, то нет какого-то зацикливания на соперничестве именно с ними».

Во втором круге турнира Рублев встретится с победителем в паре Павел Котов (Россия) — Уго Умбер (Франция).