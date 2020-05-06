Рублев рассказал о различиях мужского и женского тенниса

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, чем отличаются мужской и женский теннис.

«Чем отличаются мужской и женский теннис? И скорость, и физика. У женщин самое главное — психология. Бывает, что у девочки, которая хорошо играет, во время матча начинается ступор. А другая в лучшей психологической форме и обыгрывает одну, другую теннисистку сильнее себя. Понятно, в мужском теннисе психология тоже очень важна, но здесь такие случаи единичны», — сказал Рублев в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

22-летний Андрей Рублев выиграл четыре турнира АТР в одиночном разряде. На данный момент он занимает 14-е место в рейтинге.