Рублев рассказал о дружбе с Бобом Синклэром

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как начал общаться с музыкантом Бобом Синклэром.

— Он был на NextGen Finals в Милане прошлом году, — цитирует Team Russia Рублева. — Как я понял, он смотрел один из моих матчей, и потом нас официально представили друг другу. Сошлись с ним на одной волне. Потом он и на других турнирах приходил за меня болеть. Иногда списываемся с ним, он что-то комментирует, я что-то комментирую. Понятно, что это не какая-то мегадружба, но хорошо общаемся.

— При этом вы посещали концерт Iron Maiden. Какое музыкальное направление вам ближе — тяжелый металл или то, что делает Синклэр?

— Нет такого. Я люблю абсолютно все жанры, начиная от рока и заканчивая классикой. Очень нравится танцевальная музыка. Я безумно фанатею от покойного уже, к сожалению, Авичи. Для меня он — один из уникумов, которые рождаются один в десятилетия. Жалко, конечно, что с ним так случилось. Но любимых музыкальных направлений у меня очень много. Музыкой я сильно увлекаюсь.

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