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Сегодня, 21:44

Рублев рассказал неизвестный факт о себе

Виктория Кравченко
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как относится к готовке.

«Я понятия не имею, как готовить. И я никогда в жизни не готовил. Может, я пробовал однажды, когда мне было шесть или семь лет. На этом все. Моя кулинарная карьера была закончена быстро», — цитирует россиянина пресс-служба турнира в Монреале.

Ранее Рублев признался, что долгое время страдает от депрессии.

Теннисист также поделился эмоциями после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

Андрей Рублев
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