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14 апреля, 13:13

Рублев рассказал, какие изменения сделал Сафин в их тренировках

Камила Абдурахманова
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Российский теннисит Андрей Рублев рассказал, над какими деталями работает на тренировках с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Последнюю тренировку вел Марат — он больше говорил. Сейчас он новый человек в команде, и если я пробую что-то новое, то нужно делать это по-новому. Иначе зачем? Иначе он теряет время, а я просто повторяю старое. Пока изменения в том, что тренировки строятся иначе: например, больше внимания работе ног, игре с лета, точности ударов в определенные зоны», — сказал Рублев в интервью «Больше!».

О том, что Сафин присоединился к тренерскому штабу Рублева, стало известно в конце марта этого года.

Теннис
Андрей Рублев
Марат Сафин
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