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Сегодня, 20:25

Рублев рассказал, где в этом году сыграет в паре с Хачановым и Карацевым

Тимур Ганеев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, победивший на турнире в Марселе в одиночном и парном разрядах, в интервью «СЭ» рассказал о своих приоритетах.

— Давно знакомы с Денисом Молчановым? Когда договорились сыграть в паре с украинцем в Марселе?

— Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире. Это физически истощает. После пары тяжело выходить против физически сильных ребят. Того же Оже-Альяссима или Циципаса. Я должен быть готов к ним на все сто процентов. Морально и физически.

Еще один момент. Например, я проигрываю в одиночном разряде и вместо того, чтобы ехать готовиться к следующему турниру, остаюсь и доигрываю пару. Это пойдет мне во вред.

— Ваши аргументы понятны. А будете ли играть пару в этом году с Кареном Хачановым или Асланом Карацевым?

— Да. С Кареном сыграем в Монте-Карло, с Асланом — в Индиан-Уэллсе. Дальше посмотрим.

Андрей Рублев. «Чувствую, что могу играть еще лучше и свободнее». Рублев — о чемпионском дубле в Марселе и Олимпиаде в Пекине

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Карен Хачанов
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