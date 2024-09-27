Рублев: «Мог пропустить турниры в Пекине и Шанхае, но операция прошла успешно»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об операции, из-за которой мог пропустить турниры в Китае.

«Не знал, получится ли у меня сыграть в Китае. Я испытывал некоторые проблемы, из-за чего мог лежать месяц в кровати. Но операция прошла успешно. Мне сказали, что, возможно, мне повезет, если я попаду на турнир в Шанхай. И тогда сказал: ладно, если мне повезло оказаться в Шанхае, то есть шанс оказаться в Пекине. И в итоге я здесь», — сказал Рублев во время интервью на корте.

В матче первого круга турнира в Пекине россиянин обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в трех сетах (6:0, 4:6, 6:4). Следующим соперником Рублева станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Турнир серии «мастерс» в Шанхае пройдет со 2 по 13 октября.