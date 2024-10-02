Рублев рассказал, что избежал ампутации после US Open

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в преддверии азиатской серии турниров перенес операцию. По словам шестой ракетки мира, он находился на грани ампутации.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось», — цитирует Рублева Telegram-канал BetBoom Tennis.

Спортсмен отметил, что до операции врачи давали не очень приятные прогнозы, поэтому он рад быстрому возвращению на корт.

На Открытом чемпионате США, который проходил с 26 августа по 8 сентября, Рублев дошел до четвертого круга, где в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6). После перенесенной операции россиянин принял участие в турнире АТР 500 в Пекине. 30 сентября он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ (5:7, 4:6) в четвертьфинале «пятисотника».