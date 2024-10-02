Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:15

Рублев рассказал, что избежал ампутации после US Open

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в преддверии азиатской серии турниров перенес операцию. По словам шестой ракетки мира, он находился на грани ампутации.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось», — цитирует Рублева Telegram-канал BetBoom Tennis.

Спортсмен отметил, что до операции врачи давали не очень приятные прогнозы, поэтому он рад быстрому возвращению на корт.

На Открытом чемпионате США, который проходил с 26 августа по 8 сентября, Рублев дошел до четвертого круга, где в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6). После перенесенной операции россиянин принял участие в турнире АТР 500 в Пекине. 30 сентября он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ (5:7, 4:6) в четвертьфинале «пятисотника».

Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине после победы над Синнером
«В следующий раз перекрашусь в блондина и напишу «Ботик». Медведев о противостоянии с Алькарасом и Синнером
Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Алькарасом
Медведев потерпел тревожное поражение от Алькараса. Даниил жаловался на проблемы с бедром
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине
Медведев — о намерении ВАДА дисквалифицировать Синнера: «Я сочувствую Яннику»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости