Рублев рассказал, что было ключевым для выхода в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.

Россиянин победил француза Артюра Риндеркнеша (6:2, 6:4) и вышел в полуфинал турнира.

«Против такого хорошо подающего соперника прием — это ключевой момент. У меня это получалось сегодня, я воспользовался своими возможностями. Он предоставил мне не так много шансов, но я сумел ими правильно распорядиться, — приводит слова Рублева пресс-службой ATP. — И в первом сете был один удивительный розыгрыш, который закончился в мою пользу — наконец у меня будет хайлайт игры в защите. Обычно у меня только атакующие моменты».

В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max