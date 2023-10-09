Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:06

Рублев прошел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв Маннарино в третьем круге

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино (6:3, 6:0) в третьем круге турнира в Шанхае. Матч длился 1 час 3 минуты.

Рублев сделал шесть эйсов, Маннарино подал навылет три раза. Соперники не допустили ни одной двойной ошибки. Российский теннисист допустил пять невынужденных ошибок, у француза — шесть.

За выход в четвертьфинал россиянин встретится с американцем Томми Полом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 31) — 6:3, 6:0

Андрей Рублев
6
Читайте также
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
Конте может возглавить «Севилью»
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов проиграл Димитрову в третьем круге и покинул турнир в Шанхае
Новости
RSS RSS
Все новости