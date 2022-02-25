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Сегодня, 20:53

Рублев прокомментировал то, что Медведев 28 февраля возглавит рейтинг ATP

Виктория Кравченко

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о том, что Даниил Медведев в понедельник, 28 февраля, возглавит рейтинг ATP.

«Я могу только похвалить его. Это достижение, исторический момент для него. Я много раз говорил Даниилу, что он делает невероятные вещи. Я говорю о его игре, мышлении, его умении выигрывать розыгрыши, которые невозможно выиграть. У него можно очень многому научиться», — передает слова Рублева в Twitter журналистка Рем Абуллейл.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Рафаэлем Надалем.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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