Рублев прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой (6:2, 6:1) во втором круге турнира ATP в Сан-Диего (США).

«Я знаю, что Накашима — отличный теннисист. С самого начала матча я думал, что мне нужно доминировать. Я старался использовать свой форхенд и диктовать ход игры. Все сложилось в мою пользу. От гейма к гейму я играл все лучше и лучше, мне удалось одержать уверенную победу. Правда, даже сегодня были моменты, когда я чувствовал себя некомфортно. На турнире в Бостоне был довольно низкий отскок, а здесь мяч отскакивает очень высоко. Я все еще привыкаю, но для первого матча получилось неплохо», — приводит официальный сайт ATP слова Рублева.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.