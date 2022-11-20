Рублев о поражении от Рууда: «Каспер был слишком хорош, он играл очень солидно»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира ATP от норвежца Каспера Рууда (2:6, 4:6).

«Я думаю, что начал хорошо, а потом не знаю, что случилось. Каспер был слишком хорош. Он играл очень солидно. Когда я проиграл мою подачу, я начал немного торопиться. Я пытался играть агрессивно и торопился. Из-за этого стал пропускать все больше и больше мячей. Трудно что-то сделать, когда у него почти 80 процентов первых подач на скорости 215 км/ч. Потом мне удалось немного расслабиться и продолжить агрессивную игру, но было уже поздно. Он был слишком хорош.

Я счастлив, что мне удалось впервые выйти в полуфинал, Надеюсь, что смогу извлечь большой урок из этого матча. Теперь у меня достаточно времени, чтобы стать лучше, так что посмотрим, что получится в Австралии. Я очень взволнован предстоящим сезоном», — приводит слова Рублева Tennis Actu.

Ранее в финал вышел серб Новак Джокович, который победил американца Тэйлора Фритца.