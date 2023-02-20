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Сегодня, 16:38

Рублев проиграл в первом круге парного разряда турнира в Дохе

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев вместе с Ильей Ивашко из Белоруссии проиграли в первом круге парного разряда турнира в Дохе.

На старте соревнований они уступили паре из Великобритании Дэниэл Эванс — Джонни О`Мара в трех сетах.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс/Джонни О`Мара (Великобритания) — Илья Ивашко/Андрей Рублев (Белоруссия/Россия) — 6:7 (6%7), 7:5, 10:7

Андрей Рублев
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