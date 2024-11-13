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Рублев проиграл шестой матч подряд в Итоговом турнире — серия началась еще в 2022-м

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира ATP — 3:6, 6:7 (8:10).

Для восьмой ракетки мира поражение стало шестым подряд в Итоговом турнире. Серия Рублева началась еще в 2022-м, когда он уступил норвежцу Касперу Рууду в полуфинале со счетом 2:6, 4:6.

В турнире в 2023-м россиянин потерпел три поражения в групповой стадии, проиграв немцу Александру Звереву, соотечественнику Даниилу Медведеву и Алькарасу.

Теннис
Андрей Рублев
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