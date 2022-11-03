Рублев проиграл Руне в третьем круге турнира в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл датчанину Хольгеру Руне в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Матч завершилась со счетом 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
9-я ракетка мира Рублев 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести. На счету 19-й ракетки мира Руне — 7 эйсов, 4 двойные и два реализованных брейк-пойнта из трех.
В четвертьфинале турнира в Париже 19-летний теннисист сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 7:5
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