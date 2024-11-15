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15 ноября, 23:23

Рублев проиграл первый сет Рууду и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил норвежцу Касперу Рууду в первом сете заключительного матча группового раунда Итогового турнира АТР.

Партия длилась 42 минуты и завершилась со счетом 6:4 в пользу Рууда. Россиянин 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету представителя Норвегии 4 эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Рублев лишился шансов на выход в полуфинал турнира. Для этого ему как минимум нужно было обыгрывать норвежца в двух сетах. Таким образом, Рууд стал вторым участником плей-офф из группы В. Ранее в полуфинал с первого места вышел немец Александр Зверев, который выиграл все три встречи на групповой стадии.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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