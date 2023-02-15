Рублев проиграл на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Алексу Де Минауру из Австралии на старте турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.

5-я ракетка мира Рублев 7 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. У него не было ни одного брейк-пойнта. На счету 25-й ракетки мира Де Минаура 3 эйса, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира австралийский теннисист сыграет с Максимом Кресси из США.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2?074?505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 6:4