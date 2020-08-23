Рублев проиграл Эвансу в первом круге «Мастерса» в Нью-Йорке

Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого круга турнира серии Masters в Нью-Йорке. Россиянин уступил британцу Дэниэлу Эвансу в трех сетах — 5:7, 6:3, 2:6. Игра продолжалась 2:34.

Соперником Эванса во втором круге станет Милош Раонич.

Также своего соперника по второму кругу узнал другой представитель России Даниил Медведев. Он встретится с американцем Маркосом Гироном, взявшим верх над соотечественником Маккензи Макдональдом.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия, 10) — 7:5, 3:6, 6:2

Теннис Сандгрен (США, WC) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 7:6 (9:7)

Альяж Бедене (Словения, Q) — Кристиан Гарин (Чили, 13) — 6:4, 6:7 (8:10), 6:0

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 6:3, 6:4

Маркос Гирон (США, Q) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 7:6 (7:2), 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 9) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6 (7:2), 6:3

Григор Димитров (Болгария, 14) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:4