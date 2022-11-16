Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.

В первом сете россиянин уступил со счетом 4:6, а во втором серб разгромил его 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут.

Таким образом, Джокович обеспечил себе место в полуфинале турнира.

Во второй встрече Красной группы позже сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Новак Джокович (Сербия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:1