Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.
В первом сете россиянин уступил со счетом 4:6, а во втором серб разгромил его 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут.
Таким образом, Джокович обеспечил себе место в полуфинале турнира.
Во второй встрече Красной группы позже сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Новак Джокович (Сербия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:1
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