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16 ноября, 17:21

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.

В первом сете россиянин уступил со счетом 4:6, а во втором серб разгромил его 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут.

Таким образом, Джокович обеспечил себе место в полуфинале турнира.

Во второй встрече Красной группы позже сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Новак Джокович (Сербия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:1

Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
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