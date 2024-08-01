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Сегодня, 09:47

Рублев пробился в третий круг турнира в Вашингтоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграла француза Люку ван Аша во втором круге турнира в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Рублев сделал 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету француза 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Рублев сыграет с другим французом Артуром Риндеркнехом.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Люка ван Аш (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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