Рублев признался, что у него были судороги во время матча с Циципасом

Российский теннисист Андрей Рублев — о матче с греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5) в первом раунде US Open.

— Были сложные условия, и мы сыграли потрясающий матч, — цитирует россиянина официальный сайт АТР. — Я знаю, как это. У меня также много раз были судороги во время матча. Мы работаем с расчетом на пятисетовый матч. Если ты побеждаешь в таком матче, это добавляет тебе уверенности. Это был особенный матч, потому что вы знаете, насколько он (Циципас — Прим. «СЭ») великолепен.

В следующем раунде россиянин сыграет с французским теннисистом Жилем Симоном.