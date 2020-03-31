Рублев признался, что ему очень сложно найти мотивацию для тренировок дома
Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» сказал, что из-за пандемии коронавируса он тренируется дома, но найти мотивацию ему сложно.
— Онлайн-тренировки легче, чем в зале или на корте?
— Сами упражнения в домашних условиях, понятно, немного полегче. Все равно нельзя работать так разнообразно, как в зале или на открытом воздухе. Но сейчас очень сложно найти мотивацию. В голове мысли совсем не о том, чтобы заниматься какими-то упражнениями. Очень тяжело морально.
— Как справляетесь с этим?
— Никак. Остается только принять все это, потому что от меня ничего не зависит. Все, что я могу делать, я выполняю — сижу дома, чтобы обезопасить других людей.
— По чему из активной теннисной жизни больше всего скучаете?
— Абсолютно по всему — по самому теннису, по тренировкам, по перелетам, по турнирам, по этой атмосфере. Я этим живу, наслаждаюсь этим, и мне очень всего этого не хватает. Очень скучаю. (Мария Никулашкина)
Полностью интервью Андрея Рублева — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/tennisisty-na-karantine-chem-zanimaetsya-andrey-rublev-kogda-snova-nachnutsya-turniry-1658440/