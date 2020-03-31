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Рублев признался, что ему очень сложно найти мотивацию для тренировок дома

22:55
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» сказал, что из-за пандемии коронавируса он тренируется дома, но найти мотивацию ему сложно.

— Онлайн-тренировки легче, чем в зале или на корте?

— Сами упражнения в домашних условиях, понятно, немного полегче. Все равно нельзя работать так разнообразно, как в зале или на открытом воздухе. Но сейчас очень сложно найти мотивацию. В голове мысли совсем не о том, чтобы заниматься какими-то упражнениями. Очень тяжело морально.

— Как справляетесь с этим?

— Никак. Остается только принять все это, потому что от меня ничего не зависит. Все, что я могу делать, я выполняю — сижу дома, чтобы обезопасить других людей.

— По чему из активной теннисной жизни больше всего скучаете?

— Абсолютно по всему — по самому теннису, по тренировкам, по перелетам, по турнирам, по этой атмосфере. Я этим живу, наслаждаюсь этим, и мне очень всего этого не хватает. Очень скучаю. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Андрея Рублева — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/tennisisty-na-karantine-chem-zanimaetsya-andrey-rublev-kogda-snova-nachnutsya-turniry-1658440/

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